João Félix não saiu do banco durante agradecimento do Atlético aos adeptos

Internacional português optou por permanecer no banco de suplentes após o apito final do FC Porto-Atlético de Madrid (2-1).

João Félix foi titular no Estádio do Dragão, na derrota do Atlético de Madrid com o FC Porto, por 2-1, e consequente eliminação do clube espanhol das competições europeias, uma vez que o Bayer Leverkusen empatou, 0-0, na receção ao Club Brugge.

No final do encontro, e já depois de ter rumado diretamente ao banco de suplentes, sem ir ao centro do relvado, quando foi rendido por Matheus Cunha aos 60 minutos da partida, Félix foi o único jogador do Atlético a manter-se no banco, não agradecendo aos adeptos "colchoneros" que se encontravam no Dragão.

