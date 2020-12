João Félix: "Joguei bem, mas estou frustrado por não termos vencido"

Avançado do Atlético de Madrid lamentou o golo tardio do Bayern e um empate que adia as contas do apuramento para a última jornada

Eleito como o grande destaque do Atlético de Madrid no empate (1-1) diante do Bayern, João Félix revelou estar feliz com a sua exibição, mas frustrado pelo resultado. "Joguei bem e a equipa também, mas estou frustrado por não termos conseguido segurar a vitória e o apuramento. Estivemos a ganhar até aos 85' e tivemos mais oportunidade que eles, mas não finalizámos bem. Já o Bayern teve muito menos chances e conseguiu empatar", afirmou o avançado, em declarações ao canal "Movistar +".

Garantindo que as ausências de Suárez (infetado com covid-19) e Diego Costa (lesionado) pesam no pecúlio ofensivo, João Félix recusou a ideia de ser o atual líder da equipa. "Todos temos de ser líderes e aparecermos para conduzir esta equipa aos títulos", rematou.