João Félix antes do Atlético-FC Porto: "É um grupo dificil, com equipas que são as melhores nos seus países"

João Félix falou sobre a estreia do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões 2021/22, esta quarta-feira diante do FC Porto

Entrevistado pelo comunicação do Atlético de Madrid, João Félix abordou a Liga dos Campeões, prova na qual o clube espanhol se estreia esta temporada com a receção ao FC Porto. "É um grupo difícil com equipas que são as melhores nos seus países", começou por dizer, prevendo, por isso "jogos muito disputados".

Sobre a equipa portista, adversária esta quarta-feira, o internacional português disse: "Conheço bem a equipa, as suas características e forma de jogar. Estamos preparados"

Recuperado de uma lesão que o afetou em boa parte da temporada passada, João Félix recordou o que passou. "Foi difícil. Nunca é fácil quando não estás bem. Mas, joguei por vontade minha e para ajudar a equipa. Agora estou bem, recuperado e concentrado nesta temporada, a começar no próximo jogo".