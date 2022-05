João Cancelo integra Equipa da Época da Liga dos Campeões

Lateral do Manchester City foi o único português entre os eleitos

Finalizada mais uma edição da Liga dos Campeões, a UEFA lançou este domingo aquele que foi eleito o melhor onze da temporada, com João Cancelo a ser o único português entre as escolhas.

O Real Madrid, vencedor da prova milionária, é a equipa com mais representantes, três, sendo que Liverpool, Manchester City, Bayern, Atlético de Madrid, Villarreal e Ajax são as restantes formações com jogadores na Equipa da Época da UEFA.

Confira os nomes eleitos:

Guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defesas: João Cancelo (City); Éder Militão (Real Madrid); Reinildo (Atlético)

Médios: Mohamed Salah (Liverpool); Arnaut Danjuma (Villarreal); Riyad Mahrez (City); Leroy Sané (Bayern)

Avançados: Karim Benzema (Real Madrid); Robert Lewandowski (Bayern); Sébastien Haller (Ajax)