Witsel em exclusivo: "Benfica e FC Porto não têm medo de ninguém"

O antigo médio das águias joga agora na Alemanha e lança a estreia dos dois clubes portugueses na Liga dos Campeões contra Bayern Munique e Schalke 04.

"Em português?", perguntou o diretor de comunicação do Borússia Dortmund quando a reportagem de O JOGO solicitou a possibilidade de fazer algumas perguntas a Axel Witsel, o ex-Benfica que agora se afirma de forma muito positiva na Bundesliga. O belga entrou quando o jogo com o Eintracht de Frankfurt estava 1-1 e a equipa cresceu até aos 3-1 finais. "Não foi por isso que veio à zona mista. Tem vindo sempre porque fala várias línguas e estamos muito satisfeitos com ele", explicou.

A autorização para a entrevista foi concedida, mas dependia sempre da vontade do jogador, que falava com a Imprensa belga já depois de ter despachado a alemã. "Falo em português?", repetiu o jogador quando abordado. "Sim? Então vamos lá", sorriu. "Benfica?", quis saber. O assunto também era o antigo clube do internacional belga. Mas havia ainda o FC Porto, que amanhã se estreia na Liga dos Campeões precisamente em casa do grande rival do Borússia, o Schalke 04, um vizinho que tem repartido os primeiros lugares na Alemanha e que ainda na época passada foi vice-campeão. "Schalke ou FC Porto? Não posso escolher", gargalhou. Mas nem era preciso. "Bem, se me perguntam quem é mais forte, não sei. O FC Porto deste ano não conheço tão bem e em relação ao Schalke... cheguei há pouco à Alemanha. Mas sei que o FC Porto tem jogadores de qualidade, não só para disputar este jogo, como para fazer uma boa Liga dos Campeões", atirou diplomaticamente.

O Benfica também vai defrontar um clube alemão, mas maior: o Bayern Munique. "Agora por experiência própria, posso dizer que o Benfica na Liga dos Campeões tenta sempre ganhar, jogue contra que adversário for. Jogue contra o Manchester United (aconteceu na época de Witsel) ou outro adversário, o Benfica quer assumir o jogo, ter posse de bola. É um clube com a mentalidade de não ter medo de ninguém. O FC Porto também é assim na mentalidade, também é grande e tem muita qualidade. Vão fazer boas Champions. Mas eu prefiro o Benfica, claro", reforçou.

Witsel ganha um brilho nos olhos quando fala de Portugal. "Gostei muito e foi graças ao Benfica que me tornei conhecido na Europa. Além de termos feito um bom campeonato, fizemos uma grande Liga dos Campeões", recorda. Em 2011/12, os encarnados não resistiram ao FC Porto de Vítor Pereira na liga, mas acumularam 14 jogos na prova milionária. Os primeiros quatro valeram entrada na fase de grupos. Aí, os encarnados deixaram Otelul e Manchester United para trás, antes de despacharem o Zenit nos "oitavos". Nos "quartos", caíram frente ao Chelsea, que acabaria por conquistar o troféu. "Gostei muito de jogar em Portugal e acho que a liga portuguesa dá a oportunidade aos jovens de se mostrarem a um bom nível. Cheguei com 22 anos e aprendi muito antes de ganhar visibilidade. O Benfica ficará sempre no meu coração", concluiu, ele que um ano depois de chegar foi vendido ao Zenit por 40 milhões de euros e agora, seis anos mais tarde, já conquistou a Bundesliga.