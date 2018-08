Warda: antes do golo na Luz, a acusação de assédio a mulheres de jogadores do Feirense

Warda não é um desconhecido do futebol português e para isso não precisava sequer de marcar no Benfica-PAOK

Amr Warda marcou o golo do PAOK ao Benfica, sendo decisivo no empate a um golo no Estádio da Luz, mas não é por isso que fica famoso no futebol português. Aliás, a fama vem de longe, pelo menos do Verão de 2017 quando foi notícia por, alegadamente, ter assediar duas mulheres de alguns companheiros do Feirense.

O jogador, que esta terça-feira fez o 1-1 na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, acabou mesmo por não ficar mais de uma semana no clube de Santa Maria da Feira onde chegara por empréstimo do PAOK.

Na altura, Warda usou as redes sociais para desabafar acerca do que se escrevera sobre o alegado mau comportamento dele e que lhe valeu um processo, devido ao facto de ter sido acusado de assediar as mulheres de alguns companheiros do plantel.

"Nos últimos dias, tive de aprender o quão más algumas pessoas podem ser. Tive de aprender que algumas pessoas não se importam de prejudicar outras com falsos testemunhos e alegações, desde que sirvam os seus interesses", referiu o internacional egípcio, de 23 anos, acrescentando: "Sempre fui um homem respeitoso e rejeitei qualquer comportamento inapropriado. Como tal, não aceito que as pessoas tratem outras de forma desrespeitosa", afirmou, revelando que contratou uma firma de advocacia suíça para processar os responsáveis por estas acusações.