Um duo lançado, um massacre na Eslovénia e noite negativa para Espanha

Confira as notas principais dos jogos de terça-feira da Liga dos Campeões.

O Besiktas e o Manchester City somaram a terceira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol e ficaram muito perto do apuramento, ao somar já nove pontos em três jogos disputados.

O Besiktas, que venceu no Mónaco, destaca-se no grupo G, com o FC Porto a cair para terceiro, depois de uma renhida derrota em Leipzig (3-2).

Sorte diferente para os treinadores portugueses - Leonardo Jardim viu o seu Mónaco perder no principado, 2-1, enquanto Paulo Fonseca levou o Shakhtar Donetsk ganhar a Roterdão, frente ao Feyenoord, por 2-1 também, o que coloca os ucranianos na peugada do City, grande dominador do grupo F, após vitória sobre o Nápoles (2-1).

De grande penalidade, Cristiano Ronaldo marcou de grande penalidade na receção ao Tottenham (1-1), evitando assim uma derrota aos merengues, que repartem com os londrinos o comando do grupo H.

O grupo das goleadas foi o E, com o Liverpool a esmagar em Maribor por 7-0 e o Spartak de Moscovo a surpreender o Sevilha com invulgares 5-1.

Na Red Bull Arena de Leipzig, o conjunto alemão foi melhor do que o FC Porto, especialmente frágil no setor defensivo, e chega assim aos quatro pontos, contra três dos dragões. A 1 de novembro o jogo no Porto pode ser muito importante para se ver quem acompanha o Besiktas (está lançado para os oitavos de final), clube que pode garantir o apuramento já na quarta jornada, com a receção ao Mónaco.

Aboubakar (18) e Marcano (44) apontaram os tentos do FC Porto e Orban (8), Forsberg (37) e Augustin (41) os do Leipzig, por quem o internacional português Bruma voltou a ser titular.

Surpresa foi a não titularidade de Casillas na baliza do FC Porto, uma opção do treinador Sérgio Conceição, que mandou avançar José Sá.

Pepe e Ricardo Quaresma jogaram pelo Besiktas no estádio Luís II e foram importantes na vitória da sua equipa. Quaresma fez a assistência no primeiro dos golos de Tosun, que bisou no encontro. Pelo Mónaco jogou João Moutinho e o golo foi, mais uma vez, do colombiano Falcao.

Com nove pontos, o City reforça a liderança no grupo F, ganhando o choque decisivo contra o poderoso Nápoles. Bernardo Silva entrou aos 70 minutos, para o lugar de Serling, quando o marcador ainda assinalava 2-0.

Razões para sorrir tem também Paulo Fonseca, que vê a sua equipa chegar ao segundo lugar, após vitória no campo do campeão holandês. Os ucranianos estão com seis pontos, a três do City e com mais três que o Nápoles.

Em Madrid, Real e Tottenham saíram com um empate, 1-1, e prosseguem irmanados no comando do grupo H, com sete pontos. Um resultado que agrada a ambos, ao saberem que o Borussia Dortmund tropeçou em Apoel (1-1) e ainda só tem um ponto.

De grande penalidade, Cristiano Ronaldo empatou, aos 43 minutos, a minimizar os estragos do autogolo de Varane, aos 23. Para o madeirense, foi o 110.º na competição, reforçando-se ainda mais no primeiro lugar de sempre da lista de marcadores.

O dia não foi bom para os clubes espanhóis, com o Sevilha a perder por números a que não está habituado, ainda para mais face a um clube com menos pergaminhos como é o Spartak de Moscovo.

Os sevilhanos, com quatro pontos, descem para terceiro lugar, passados pelo Spartak e Liverpool, que chegam aos cinco pontos.

Depois de dois empates, o ataque do Liverpool explodiu em Maribor com sete golos sem resposta. Roberto Firmino e Mohamad Sallah bisaram.