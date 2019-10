Trocou o FC Porto pelo Zenit e atira: "Benfica não deu muito trabalho"

Osorio, central cedido pelo FC Porto ao Zenit, considera que o campeão russo anulou praticamente por completo o Benfica, a quem antevê vida difícil na Champions.

O Benfica deixou São Petersburgo em posição complicada no acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, após a segunda derrota em dois jogos na fase de grupos da prova, rubricando uma exibição que acabou, na visão de Yordan Osório, defesa cedido pelo FC Porto ao adversário das águias, por facilitar a vida ao Zenit.

"Era fundamental parar Pizzi e outros jogadores-chave"

Elogiando o trabalho defensivo por parte do campeão russo, o central assumiu que o conjunto orientado por Bruno Lage não foi capaz de causar grandes problemas. "O Benfica não nos deu muito trabalho, também porque a equipa se manteve muito compacta e unida", frisou o internacional venezuelano, em declarações após a partida, na qual entrou aos 63", para o lugar do lesionado Smolnikov, especificando, por exemplo, a sua análise no caso de Pizzi, que tinha classificado como um dos mais perigosos do clube da Luz. "Antes do jogo tinha dito que o Pizzi é um grande jogador, com muita qualidade e que era fundamental pará-lo. E hoje não deu muito trabalho", referiu, reforçando: "Parámos quase tudo? Sim, fizemos um jogo muito compacto e estivemos unidos para travar os jogadores-chave em cada jogada e isso foi importante para nós".

Com três golos marcados, e mais um anulado, o Zenit fez ruir a defesa encarnada, algo que Osório justifica pela qualidade do conjunto liderado por Sergey Semak no contragolpe. "Não foi uma questão de facilidades. Mas o Zenit é uma equipa forte no contra-ataque, os colegas da frente estiveram muito bem nesse capítulo e conseguimos vencer este jogo, que era muito importante", afirmou, sublinhando que no Zenit todos estavam preparados para um desafio de máxima exigência: "Sabíamos que seria um jogo bastante complicado, o Benfica é uma grande equipa. Trabalhámos durante a semana para vencer, ainda para mais sendo um jogo em casa, e felizmente conseguimos o objetivo."

"Estando com zero pontos, é bastante difícil para o Benfica conseguir a qualificação"

Fruto deste triunfo sobre o conjunto encarnado, o Zenit lidera agora o grupo G da Liga dos Campeões, a par do Lyon, com quatro pontos, enquanto o Leipzig ocupa o terceiro posto, com três pontos. Já o Benfica está em último e ainda em branco nesta edição, razão pela qual Osório adivinha vida difícil à equipa de Bruno Lage, ainda que Luís Filipe Vieira, no final da partida, tenha, além de exigido mais do plantel, frisado que continua a acreditar na presença nos oitavos de final da Champions. "Estando com zero pontos, é bastante difícil para o Benfica conseguir a qualificação. Mas não pensamos nos outros, pensamos em nós e no nosso trabalho, e estamos muito bem", lançou o defesa que também deseja um caminho longo à sua equipa na prova: "Vamos passo a passo, cada vez melhores e vamos conseguir chegar longe."