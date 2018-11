Treinador do Ajax analisa o Benfica e várias hipóteses: Tadic, Dolberg e até Huntelaar

Erik Ten Hag fez a antevisão ao jogo com o Benfica, da quarta jornada da fase de grupos da Champions.

O treinador do Ajax manifestou-se confiante em vencer o Benfica na quarta jornada da Liga dos Campeões de futebol e, consequentemente, garantir o apuramento para a próxima fase, mas disse que vai dar iniciativa aos encarnados. Erik Ten Hag falava em conferência de imprensa no Estádio da Luz, em Lisboa, onde abordou também o atual momento negativo vivido pelas águias, deixando ainda no ar as hipóteses do onze inicial que vai apresentar na quarta-feira, que pode culminar com a confirmação do apuramento, em caso de vitória.

"Está muito em jogo e se ganharmos ficamos em boa posição para seguir em frente. É possível ganhar aqui, temos essa oportunidade de dar um bom passo para continuar na Liga dos Campeões", afirmou o técnico holandês.

Não Perca Vídeos Não falta apoio ao Ajax, nem no treino realizado na Luz Ajax treinou esta terça-feira no Estádio da Luz, onde defronta o Benfica para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os holandeses atravessam uma boa fase na temporada, ao contrário do Benfica, porém Ten Hag recordou a boa exibição encarnada no encontro da terceira ronda, em Amesterdão. "Estão num momento menos bom, mas em Amesterdão demonstraram ser uma boa equipa. Temos de ter cuidado. Há muito espaço no campo e temos que jogar nesses espaços para criar problemas ao Benfica", alertou.

Quanto ao sistema que vai apresentar, Ten Hag falou nas várias opções ofensivas para tentar furar a defesa do Benfica. "Há possibilidade de meter o Tadic, mas o Benfica joga de outra forma e não como o Bayern Munique. São outros jogadores e não tenho que, obrigatoriamente, meter o Tadic na frente. Também podemos jogar com o Dolberg ou com o Huntelaar, que está cada vez mais perto da sua qualidade", explicou.

Por fim, deixou claro a intenção de ver o adversário tomar conta do encontro: "O Benfica joga em casa, irá assumir o jogo, porque tem que assumir. Temos que estar preparados para isso, mas nós temos o contra-ataque e vou utilizá-lo muito", assumiu.