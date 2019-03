Salah disposto a "sacrificar" o seu sonho pelo do Liverpool

Os reds perseguem o Manchester City na Premier League e defrontam o Bayern na Champions

Mohamed Salah falou aos jornalistas na antevisão do duelo com o Bayern de Munique e abordou de forma sincera sobre a importância da Premier League em comparação com a Liga dos Campeões. Os reds são segundos classificados no campeonato inglês, com menos um ponto que o Manchester City. Nesta quarta-feira, visitam Munique para a segunda mão dos oitavos-de-final, depois do 0-0 registado em Inglaterra.

"Para ser honesto, a competição mais prestigiante, do meu ponto de vista, é a Liga dos Campeões. Mas o sonho do clube e dos adeptos é ser campeão inglês. A partir daí, seria com satisfação que sacrificaria o meu sonho pelo deles. E se pudermos ganhar as coisas, tanto melhor, é o que vamos tentar fazer", justificou o avançado egícpio.