Rio Ferdinand arrasa exibição do United: "Eram homens contra rapazes"

Antigo central do Manchester United analisou derrota dos ingleses frente à Juventus

A exibição apagada do Manchester United frente à Juventus causou impacto em Inglaterra, nomeadamente entre as antigas glórias do clube inglês, habituados lutar de igual para igual com as maiores potências do futebol mundial.

Rui Ferdinand, antigo central e capitão do United, foi bastante crítico com a exibição e não poupou nas críticas. "Se tivesse de descrever o jogo de forma curta, diria que eram homens contra rapazes. A Juventus foi superior em todos os momentos, desde a forma, à maneira como se aplicara, a intensidade, qualidade de jogo, a calma na posse de bola, gestão do jogo. Mereceram ganhar."

Mourinho não sai incólume das críticas e diz que a Juventus não chegou a sofrer da pressão de Old Trafford. "Cada jogador da Juventus saiu do relvado a sentir que não sentiu pressão. A equipa da casa jogou como se estivesse a jogar fora. A Juventus é que pressionou. Se eu fosse jogar em casa e me dissessem para me retrair, estaria chocado. Isto é o Manchester United. Se foi essa a tática que receberam no balneário, então estou chocado", referiu em declarações à BT Sport.