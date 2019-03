Real Madrid em choque: reuniões até de madrugada, uma certeza e candidatos ao banco

Imprensa espanhola dá conta do desagrado de Florentino Pérez após a pesada derrota com o Ajax.

No rescaldo da goleada (1-4) sofrida em casa perante o Ajax, que ditou o adeus do Real Madrid à Liga dos Campeões, a imprensa espanhola dá conta de reuniões e contactos do presidente Florentino Pérez. O líder do clube merengue, de acordo com o jornal Marca, deixou o Santiago Bernabéu já de madrugada (01h15).

Sempre segundo a mesma publicação, Florentino Pérez foi aos balneários tentar encontrar explicações para o pesado desaire e depois de estar com os jogadores reuniu-se com Solari, já por volta das 24h00. A cara do presidente, desiludido até com algumas opções técnicas, dizia tudo sobre o mau momento, mais um, depois das duas derrotas com o Barcelona, que ditaram o adeus à Taça do Rei e também, ainda que não matematicamente, ao campeonato. A saída de Solari do comando técnico, garante a Marca, esteve em cima da mesa.

Certo é que Solari já não tem futuro no clube. O treinador irá sair no final da temporada e, por exemplo, o jornal As avança com os candidatos melhor posicionados: Mourinho, Allegri, Pochettino, Jurgen Klopp e Joachim Low são mencionados pela publicação.