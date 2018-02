Presidente do PSG volta a falar de Neymar e acusa: "Árbitro ajudou o Real Madrid"

Al Khelaifi, presidente do PSG, seguiu a linha do treinador Unai Emery e deixou críticas à arbitragem do jogo com o Real.

Al Khelaifi, presidente do PSG, seguiu a linha do treinador Unai Emery e deixou críticas à arbitragem do jogo com o Real, ganho pelos espanhóis por 3-1. "O resultado não é justo. Penso que jogámos melhor na segunda parte, tivemos as nossas oportunidades para marcar, mas cometemos erros. Marcaram um fora de jogo que não era a Mbappé... Os erros do árbitro custaram-nos muito. O árbitro ajudou o Real Madrid", afirmou.

O líder do clube parisiense também voltou a abordar Neymar e o tão falado interessado do Real Madrid. "Posso dizer com 100 por cento de certeza que será do PSG na época que vem", garantiu.