Central brasileiro do Galatasaray regressa ao Dragão, depois de deixar o FC Porto em 2016.

Maicon garante que não está preocupado com a receção de que vai ser alvo no Estádio do Dragão, na quarta-feira, quando vestir as cores do Galatasaray no duelo com o FC Porto.

"Para mim é indiferente a maneira como vou ser recebido. Sempre dei o meu melhor dentro de campo no FC Porto. Agora é indiferente, represento outra equipa e visto outra camisola", atirou o central brasileiro, completando:

"É um jogo muito marcante, tanto para mim como o Fernando. Passámos muito tempo no FC Porto, mas esperamos entrar focados e determinados", acrescentou Maicon, que continua a seguir com atenção o emblema azul e branco. "É claro que fiquei e fico feliz com o sucesso do FC Porto. Apesar de estar longe acompanho o FC Porto, um clube que marcou bastante a minha vida", afiançou.

Desafiado a enumerar os pontos fortes e as fraquezas dos dragões, Maicon admitiu que o empate até seria um resultado "positivo" para o Galatasaray:

"Há muitos pontos positivos no FC Porto, não é fácil encontrar pontos fracos. O jogo pode resolver-se em pequenos detalhes e quem cometer menos pecados pode sair daqui com os três pontos. Ou com o empate, o que seria um bom resultado para nós", finalizou.