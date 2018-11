Neymar atira-se a Bjorn Kuipers: "O árbitro faltou-me ao respeito"

Em causa estão alegadas palavras do holandês dirigidas ao brasileiro durante o jogo entre Nápoles e PSG.

O Paris Saint-Germain saiu do San Paolo, casa do Nápoles, com um ponto no bolso, depois do empate a uma bola registado esta terça-feira, e, no final do encontro, Neymar apontou o dedo ao árbitro Bjorn Kuipers, acusando-o de "desrespeito".

"O árbitro disse-me algo que não devia ter dito. Faltou-me ao respeito. Não quero repetir o que ele me disse, mas alguém lá em cima devia fazer alguma coisa", atirou o internacional brasileiro, que foi admoestado com um cartão amarelo.

"Ele não pode ser assim, desrespeitoso. No relvado, pedem-nos para respeitarmos o trabalho dos árbitros, mas do outro lado tem de ser igual", assinalou Neymar, visivelmente revoltado com o juiz holandês.