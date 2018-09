Neuer como Casillas e Júlio César? "Não penso nisso"

Guarda-redes alemão elogiou Renato Sanches - está no bom caminho - e Vlachodimos, compatriota que defende a baliza do Benfica

Manuel Neuer, guarda-redes de 32 anos do Bayern de Munique, ficou surpreendido com uma pergunta que lhe foi feita esta terça-feira, na antevisão do jogo desta quarta-feira, com o Benfica, para a jornada inaugural do grupo E da Liga dos Campeões. "Pensa um dia jogar no futebol português, como aconteceu por exemplo com Júlio César, que representou o Benfica, e sucede atualmente com Casillas, que joga no FC Porto?", questionou um jornalista brasileiro. "Não penso nisso, já defrontámos o FC Porto e o Benfica, que vou voltar a defrontar amanhã", afirmou o guarda-redes que já defendeu a baliza da seleção da Alemanha por 80 vezes.

Sobre a evolução de Renato Sanches, Neuer afirmou: "Fez uma boa preparação, evoluiu, chegou ao Bayern ainda muito novo e foi difícil conquistar o seu espaço, mas agora está no bom caminho".

O experiente guarda-redes que tem 303 jogos pelo Bayern de Munique também falou sobre Odysseas Vlachodimos, titular da baliza do Benfica nascido em Estugarda e formado no clube daquela cidade germânica.

"O Vlachodimos é de outra geração, mas sim conheço bem. Via-o jogar quando estava na seleção de juniores. Sei que é um grande talento, obviamente que é também uma satisfação ver estes jovens talentos [o guarda-redes do Benfica tem 24 anos] estarem num palco desta envergadura como é a Liga dos Campeões", considerou.

Por fim, o jogo com o Benfica e o eventual favoritismo do Bayern para ganhar a Liga dos Campeões, juntamente com outros colossos como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG ou Juventus. "Esperamos começar por ganhar os três pontos logo no primeiro jogo da Liga dos Campeões. Temos amanhã o primeiro jogo, mas estou convencido que iremos fazer uma bela época na Liga dos Campeões. Somos o Bayern de Munique e o nosso objetivo é passar à próxima fase o mais depressa possível. Contem connosco, mas é difícil prever o que vai acontecer. Temos três adversários complicados e que irão lutar pelos três pontos em toso os jogos", referiu o internacional alemão sobre o grupo E da Liga dos Campeões que, além do Benfica, é também constituído por Ajax de Amesterdão, da Holanda, e AEK de Atenas, da Grécia.