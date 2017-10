Mourinho: "O Benfica só precisa de ganhar os quatro jogos que faltam"

José Mourinho considera que as hipóteses do clube da Luz se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões permanecem intactas.

Equipa que o Manchester United vai apresentar: "Não vou revelar o onze porque, em primeiro lugar, os jogadores não sabem. Mas acho que, com tantas lesões como as que temos deve ser um exercício para vocês fazerem, com garantia de sucesso. As nossas opções são tão poucas que deve ser fácil adivinhar".

Estratégia: "O Benfica ainda pode ser primeiro do grupo, com 12 pontos, pode ser segundo do grupo, com 10 pontos. Com menos de 10 não se qualifica. Acho que precisa de fazer pontos no jogo de amanhã [quarta-feira]. A estratégia do Rui [Vitória] para tentar esse objetivo? Honestamente não sei. Sei que estudei o melhor possível, tentei fazer uma análise mais detalhada, mas o Rui já fez coisas tão diferentes na Champions, já jogou com dois médios, com três, com o Pizzi no corredor... Conheço-as todas, a não ser que faça algo que nunca tenha feito antes. Vamos tentar potenciar o que de melhor temos, tentar esconder as fragilidades que temos".

Benfica melhor do que CSKA e Basileia: "Se se vão qualificar ou não, não é problema meu, nem análise minha. Aconteceu com o United há uns anos atrás, em que não passou da fase de grupos e acontece regularmente com as grandes equipas. Quase ciclicamente, isso acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer, o Benfica com 12 pontos é campeão de série, continua com as mesmas possibilidades intactas. Só tem que ganhar os quatro jogos que lhe faltam. O que estive a tentar fazer foi provar aos meus jogadores o que digo desde o início da fase de grupos. O Benfica é muito melhor do que o Basileia e do que o CSKA. Provar isso aos jogadores? Provar-lhes que o Benfica é de facto melhor? Acho que consegui provar. Às vezes, os resultados não são um indicador do real valor das equipas".

Sobre Luisão: "Ele chegou na minha última época em Portugal, acho que é uma carreira única, ou quase única. Tantos anos no mesmo país, no mesmo futebol. Não o tentei levar para o Chelsea, mas foi sempre um jogador que sempre admirei. Pela consistência, pelo número quase interminável de jogos que realiza por época, pelo espírito, pela lealdade e paixão ao Benfica e a Portugal. Li qualquer coisa dita pelo irmão dele, que acha que deve acabar a carreira no Benfica. Acho que vai e que deve, também".