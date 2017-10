Matic: declaração de amor ao Benfica antes do regresso à Luz

Em entrevista ao canal televisivo do Manchester United, o internacional sérvio contou que o Benfica é e "será sempre" especial para ele - com excepção dos jogos em que lhe surgir pela frente como adversário.

Titularíssimo no Manchester United, Matic revelou, esta terça-feira, que o Benfica será sempre um clube especial para ele. Na véspera do reencontro, na Luz, para a Liga dos Campeões, o médio contou como o então treinador, Jorge Jesus, foi importante na carreira dele e, sem reservas, admitiu que é e será sempre benfiquista, mesmo que esteja disposto a arrancar pontos ao clube que tem um "lugar especial" no coração dele.

"Quando cheguei ao Benfica, no meu primeiro dia, o treinador Jorge Jesus disse-me que ia jogar como número seis ou como médio-defensivo. No início, foi estranho, porque eu não sabia que podia jogar naquela posição, mas, devagar, trabalhei com a equipa e o treinador explicou-me como fazê-lo. E, depois de muito trabalho, estou no Manchester United, por isso, devo ter feito um bom trabalho", contou Matic, em entrevista à Manchester United TV.

"É um clube especial, um clube que adoro. No Benfica, aprendi imenso acerca do futebol e da pressão de jogar num clube grande, porque porque eles são um dos melhores clubes na Europa", declarou Matic, adepto assumido, mas, naturalmente, decidido a mostrar o que vale com a camisola do Manchester United. "Vou apoiá-los para o resto da minha vida e terão sempre um lugar especial no meu coração, mas, na Champions League, espero que possamos ganhar-lhes pontos".

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Matic admitiu que o fraco desempenho do Benfica nesta edição da Champions League o apanhou de surpresa. A equipa de Rui Vitória foi goleada pelo Basileia (5-0), depois da derrota com o CSKA Moscovo. "Fiquei surpreendido, porque o Benfica é uma equipa que costumava vencer jogos. Mas, são um grande clube e têm bons jogadores. Todos eles são difíceis de defrontar", declarou o sérvio, em jeito de aviso.

Do Benfica atual, há "seis ou sete jogadores" com quem partilhou o balneário e "alguns jovens que querem mostrar a qualidade deles", declarou ainda Matic, que se escusou a indicar os nomes mais importantes na manobra do adversário: "Não posso nomear alguém que se destaque, porque, como equipa, são realmente bons".

Matic representou o Benfica durante duas épocas e meia, entre 2011/12 e 2013/14.