Kovac atenua as críticas e lá conseguiu o que queria de Seferovic

Treinador do Bayern de Munique falou após a goleada por 5-1 frente ao Benfica.

Com o futuro em risco, Niko Kovac atenuou as críticas, tal a goleada (5-1) infligida aos encarnados. No final do desafio não escondeu a satisfação pelo desempenho dos bávaros. "Fizemos um bom jogo e tivemos um ótimo desempenho. Ganhámos com justiça, controlámos e defendemos bem. Estivemos muito concentrados durante os 90 minutos", começou por referir o treinador do Bayern.

Para Kovac, os alemães deram mostras de todo o potencial, apesar das baixas na equipa. "Fizemos o que nos tem faltado nas últimas semanas, ao manter a mesma performance durante os 90 minutos. Esta equipa tem qualidade, mas contra as chamadas equipas mais fracas da Bundesliga, por vezes, acreditamos que vai acontecer algo positivo logo e não acontece. Provámos a nós mesmos que podemos recuperar", disse Kovac, revelando, entre sorrisos, que conseguiu o novo contacto de Seferovic, ex-pupilo que não correspondeu a uma mensagem do treinador do Bayern, depois do hat trick à Bélgica.