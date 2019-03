Juventus entrega-se a CR7: "Ronaldo será Ronaldo"

A equipa de Ronaldo e Cancelo perdeu em Madrid por 2-0 e acredita que pode imitar as reviravoltas de Ajax e Manchester United, contra o Real Madrid e o Paris SG, com o goleador português a fazer jus ao seu estatuto

As noites históricas de Ajax e de Manchester United na semana passada são o exemplo a seguir pela Juventus, que na terça-feira recebe o Atlético de Madrid com uma desvantagem de dois golos (2-0) para recuperar e manter vivo o sonho de conquistar a Champions com Cristiano Ronaldo na equipa. Os holandeses foram ao Santiago Bernabéu eliminar o Real Madrid com uma goleada (4-1), e o M. United fez o mesmo no Parque dos Príncipes contra o Paris SG (3-1). Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini, treinador e capitão da equipa onde atuam os portugueses Ronaldo e Cancelo, têm esperança em dar a volta à eliminatória contra os colchoneros com o avançado português a fazer das suas, ele que já marcou 22 golos ao rival dos oitavos da Champions, em 32 desafios.

"Queremos viver uma noite maravilhosa com os nossos adeptos. É inútil chorar no leite derramado, não vai ser fácil, será preciso sorte. Estamos mentalmente bem. Ajax e Manchester United são o que poderíamos ter sido em Madrid no ano passado, mas é uma questão de pormenores que podem mudar uma eliminatória. Queremos viver uma noite especial, o Atlético é uma grande equipa, mas estamos prontos. Os resultados da semana passada demonstram que é possível. É preciso lucidez e vontade", disse Chiellini, que deixou a qualificação nas mãos de Ronaldo: "Perguntem ao Cristiano [Ronaldo] como está. Estou convencido a 200% que Cristiano será Cristiano amanhã, como tem sido estes meses."

Allegri preferiu falar no coletivo que individualizar, embora reconhecendo o peso de Ronaldo, e apelou aos adeptos para influenciarem o decorrer da partida com o seu apoio: "Vamos precisar dos adeptos, terá que ser uma noite maravilhosa. Devemos ser espertos, o Atlético tentará contra-atacar. Estamos calmos. Ronaldo? Marcou tantos golos nesta prova que tê-lo connosco é uma grande vantagem."