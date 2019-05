Jurgen Klopp ironiza: "Se escrevesse um livro sobre isso ninguém o compraria"

Jurgen Klopp falou de um recorde que daria um livro que ninguém compraria. O Liverpool defronta o Tottenham este sábado, na final da Liga dos Campeões

Jurgen Klopp surgiu na conferência de Imprensa de antevisão à final da Liga dos Campeões - este sábado, a partir das 20h00 - igual a si mesmo. Bem disposto, sorridente e com tiradas que arrancaram gargalhadas. O melhor exemplo a forma como o treinador do Liverpool respondeu a uma pergunta se acredita em carreiras de sorte e azar. "Pensas que tenho uma carreira infeliz?", retorquiu, prosseguindo: "Não julgo que a minha carreira tenha sido azarada. Desde 2012 e tirando 2017, todos os anos disputei finais. Sou, provavelmente, o recordista mundial de meias-finais ganhas. Se escrevesse um livro sobre isso ninguém o compraria. Não me vejo como um perdedor. Queremos ganhar com tudo o que temos. Não perco a confiança em mim, caso contrário seria um problema. Vencemos muitos jogos, grandes jogos. Há momentos de sorte e azar e sinto que por vezes estive do lado do azar. Mas não há volta a dar. Tenho anos de carreira pela frente, estou satisfeito com o que já alcancei e posso ainda ganhar muitas finais."

O técnico alemão confirmou a disponibilidade de Firmino para a partida - "já treinou e daqui a pouco vai voltar a treinar com a equipa", disse -, mas não adiantou se o avançado brasileiro será titular. Sobre a equipa, que na época passada jogou e perdeu a final de Kiev para o Real Madrid, garantiu: "Estamos um ano mais velhos e maduros. Vários jogadores, como Alexander-Arnold têm mais 50 jogos nas pernas."

Klopp comparou ainda uma e outra época e o que mudou. "Na época passada surpreendemo-nos a nós próprios por chegarmos à final. Agora temos maior consistência, sem matar os nossos pontos fortes: velocidade e qualidade técnica. Continuamos a ter um futebol fantástico, por isso fizemos 97 pontos no campeonato e estamos aqui nesta final."

O treinador do Liverpool admite que possa ser atribuído favoritismo à sua equipa e comentou: "Seria louco se julgasse que a vantagem está do lado do Tottenham", contudo, avisou que não espera, de todo, facilidades. "As pessoas olham para o facto de termos ganho os jogos do campeonato contra eles. Mas vencemos por 2-1, jogos equilibrados e o último com um golo muito estranho no final."

"Será um grande jogo, respeito muito Pochettino e o que fez. Tem um grupo de enorme talento, melhoraram imenso. Vai ser uma grande final e ambas as equipas terão de lidar com isso", completou.