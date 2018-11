Isco enfrentou Solari e foi riscado: "Disse que o viu com uns quilos a mais..."

Espanhol parece não contar para Santiago Solari.

Santiago Solari deixou Isco na bancada para o jogo entre Real Madrid e Roma, que carimbou a passagem dos merengues para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Esta situação não é propriamente novidade, uma vez que o espanhol não foi titular em nenhum dos seis jogos realizados com Solari, somando apenas 78 minutos jogados.

Face a mais uma exclusão de Isco, desta vez no Olímpico de Roma, Emilio Butragueño, vice-presidente desportivo do Real Madrid, procurou atenuar os rumores. "São questões do treinador...", disse. Porém, segundo o jornal As, internamente fala-se na forma física de Isco, que parece ter-se descuidado com a linha depois da sua operação a uma apendicite. A informação chegou mesmo a ser confirmada por Ceballos, em declarações ao El Chiringuito. "Solari disse que viu Isco com uns quilos a mais...", afirmou.

No entanto, há outras versões que apontam para um confronto verbal entre o espanhol e Solari, arrufo esse que terá acontecido no autocarro à saída de Eibar, onde os merengues foram goleados (3-0). Para além disso, o jornal As fala também no apoio dado a Lopetegui por parte de Isco - o jogador afirmou mesmo que "se despedirem Lopetegui, tem de nos despedir a todos" -, apoio esse que pode não agradar ao treinador argentino.

Quanto à justificação de Solari, este limitou-se a dizer que "são decisões pontuais em momentos pontuais e estamos cá para tomar decisões".