Guti critica Real Madrid, Casillas deteta um erro

O Real Madrid perdeu, por 3-0, na deslocação a Paris

A derrota do Real Madrid com o PSG não tardou em fazer mossa no universo merengue, nomeadamente entre algumas das estrelas do passado do clube espanhol. Guti - vários anos de camisola branca e ex-treinador dos juniores do Real Madrid - foi dos primeiros a assinalar a pesada derrota. "Quando vais a Paris jogar contra um PSG sem as suas três estrelas e não és capaz de competir, MAU", publicou no Twitter.

Uma publicação que mereceu um comentário, em forma de retweet, de Casillas. O guarda-redes do FC Porto elogia o PSG, recorda que apenas foi disputada uma jornada da Liga dos Campeões e assinala uma falha grave no Real Madrid: "Defensivamente tem de ser mais forte. O PSG mostrou a sua força no centro do campo. Muito talento e um grandíssimo Di Maria. Falta muito. Acaba de começar".