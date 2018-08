Facebook vai transmtir jogos da Liga dos Campeões na América Latina

O acordo foi anunciado esta quarta-feira pela UEFA e compreende o período entre 2018 e 2021

O mundo dos direitos televisivos conheceu esta quarta-feira uma novidade: a UEFA anunciou que a rede social Facebook adquiriu os direitos de transmissão dos jogos da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia para os países da América Latina. O acordo foi garantido para o ciclo 2018-2021.

Segundo o organismo que tutela o futebol europeu, o Facebook terá direito a transmitir em exclusivo 32 jogos por época, a começar já hoje com a Supertaça Europeia, que coloca frente a frente Real Madrid e Atlético de Madrid.

Os jogos estarão disponíveis na página da Liga dos Campeões no Facebook, que também poderá transmitir programas com os resumos das partidas e magazines dedicados à maior competição de clubes do mundo.

Guy-Laurent Epstein, diretor de Eventos e Marketing da UEFA, deu as boas-vindas ao Facebook: "Uma vez que é a maior rede social do mundo, o Facebook vai garantir uma grande cobertura, de forma gratuita. Os jogos vão chegar aos adeptos de uma maneira altamente inovadora e acessível."

Peter Hutton, diretor da Programação de Desportos ao Vivo do Facebook, mostrou-se "orgulhoso" e abordou o lado social do futebol: "A Liga dos Campeões exemplifica a forma como o desporto consegue conectar comunidades. Estamos ansiosos por ajudar os adeptos a ver os jogos e comprometidos a trabalhar com a UEFA para garantir uma experiência inovadora."