Estrela Vermelha defende-se em comunicado após suspeitas de resultado viciado

A polémica estalou nesta sexta-feira depois do "L´Équipe" ter avançado com uma alegada manipulação de resultado no jogo entre o PSG e o Estrela Vermelha.

O Estrela Vermelha rejeitou, esta sexta-feira, as suspeitas de possível viciação do resultado do jogo da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, que os franceses venceram por 6-1.

"O Estrela Vermelha rejeita as suspeitas relativas ao jogo (...) bem como o envolvimento de alguém no seio do clube em atos contrários à honra", indicou o clube de Belgrado, em comunicado.

As autoridades francesas abriram uma investigação à possível viciação do resultado do jogo Paris Saint-Germain-Estrela Vermelha, noticiou hoje a AFP, citando fonte próxima do processo.

A agência noticiosa francesa confirmou a informação veiculada inicialmente pelo jornal desportivo "L´Équipe", segundo o qual a UEFA avisou as autoridades daquele país sobre a possibilidade de viciação do jogo da segunda jornada do Grupo C da competição.

As suspeitas incidem sobre um dirigente do clube sérvio, que apostou uma quantia muito elevada na derrota da própria equipa por uma diferença de cinco golos, no encontro disputado a 3 de outubro, em Paris, arbitrado pelo português Artur Soares Dias.

De acordo com o "L´Équipe", o dirigente sérvio do Estrela Vermelha usou vários cúmplices para a realização das apostas, que atingiram vários milhões de euros.

"O Estrela Vermelha aguarda que a verdade seja reposta o mais rapidamente possível", indicou o clube.