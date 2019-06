Tottenham e Liverpool chegaram até Madrid com muito suor e lágrimas. Nada foi fácil na caminhada e nas épicas meias-finais Lucas Moura, pelos spurs, e Origi, pelos reds, garantiram um lugar na história.

Os finalistas desta Champions não tiveram campanhas arrasadoras e chegam à partida decisiva com quatro derrotas cada, em 12 jogos, para o demonstrar. As dificuldades sentidas por Tottenham e Liverpool começaram logo na fase de grupos, onde se qualificaram apenas na última jornada. No Grupo B, os spurs foram a Camp Nou obrigados a pontuar no último jogo e conseguiram arrancar um 1-1 em casa do Barcelona graças a um golo salvador de Lucas Moura, aos 84'. Já o Liverpool, no Grupo C, tinha de vencer o Nápoles na derradeira ronda, o que conseguiu com um golo solitário de Salah.

Chegados aos oitavos de final, os dois emblemas ingleses enfrentaram rivais alemães. Os londrinos atropelaram com inesperada facilidade o Dortmund, vencendo por 3-0 em casa e 1-0 fora. Quanto ao Liverpool, após um nulo caseiro frente ao Bayern, triunfou por 3-0 na Baviera com uma noite de sonho de Mané que abriu o fechou o marcador.

Nos quartos de final, enquanto a equipa de Klopp fez uso da eficácia no ataque para ultrapassar o FC Porto por números (6-1 no total da eliminatória) que não refletem o equilíbrio em campo - como reconheceu o técnico alemão -, o Tottenham sobreviveu ao Manchester City graças ao VAR. Em casa, a equipa de Pochettino perdeu por lesão o capitão Kane, mas o sul-coreano Son garantiu vantagem de 1-0. Na segunda mão, um início de jogo louco levou o marcador até 3-2, com Son a bisar para virar o contador para 1-2, antes de Bernardo Silva e Sterling terem feito nova reviravolta, ampliada por Aguero no segundo tempo. Mas Llorente fez o 4-3, num golo visto e revisto pelo VAR antes de validado. Já nos descontos, o videoárbitro salvou os spurs do 5-3 que os eliminaria.

Chegados às meias-finais, o Tottenham começou por perder em casa por 1-0 com o Ajax e esteve também a perder por 2-0 em Amesterdão ao intervalo. Contudo, um hat trick de Lucas Moura , completado com um golo aos 90'+6', qualificou os spurs para a primeira final de Champions.

Já os reds, após uma derrota por 3-0 em Barcelona, conseguiram um triunfo incrível por 4-0 em Anfield. Origi abriu e fechou as contas, ele que ainda não tinha marcado qualquer tento na prova e que substituíra o lesionado Firmino, pelo meio, saído do banco Wijnaldum bisou também.