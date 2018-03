Champions está à porta e há uma história que se pode repetir 25 anos depois

Receção do PSG ao bicampeão em título Real Madrid é o jogo grande da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A receção do Paris Saint-Germain ao bicampeão em título Real Madrid é o jogo grande da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, num embate marcado pela ausência do brasileiro Neymar. A grande estrela dos parisienses, que pagaram 222 milhões de euros para o rouba' ao Barcelona, lesionou-se num embate do campeonato gaulês com o Marselha e é uma baixa muito importante nos parisienses, que precisam de recuperar um 1-3 em Paris.

Os gauleses estiveram a vencer por 1-0 no Santiago Bernabéu e, depois de oferecerem uma grande penalidade aos madrilenos, criaram várias situações para voltar ao comando do marcador, mas foram ineficazes e, na parte final, pagaram isso muito caro.

O português Cristiano Ronaldo, que já marcara o penálti da igualdade, colocou os merengues a vencer, mais ou menos sem querer, aos 83 minutos, passando a contar 11 tentos na prova, e, aos 86, o brasileiro Marcelo inclinou ainda mais a eliminatória a favor dos comandados de Zinedine Zidane.

Neymar, que na época passada foi o grande responsável pelo histórico 6-1 do Barcelona ao Paris SG, que virou o 0-4 de Paris, era a grande esperança dos franceses para a reviravolta, mas lesionou-se e Unai Emery terá de improvisar. Mesmo sem o brasileiro, o Paris Saint-Germain tem, porém, qualidade para dar a volta à eliminatória, com jogadores como Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Dani Alves ou Marco Verrati, mais Ángel Di Maria ou Julian Draxler, ambos suplentes no Bernabéu.

Há 25 anos, em 1992/93, o Paris Saint-Germain também perdeu por 3-1 no reduto do Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da Taça UEFA, e conseguiu dar a volta em casa, ao vencer por 4-1, com tentos de Weah, Ginola, Valdo (ex-Benfica) e Kambouaré, este aos 90'+4' minutos, após Zamorano reduzir aos 90'+3'.

Pesando tudo, e numa altura em que tem vários jogadores em dúvida, devido a lesão, o Real Madrid parte, porém, como favorito, ou não tivesse do seu lado Ronaldo, o destacado melhor marcador da história da prova, com 116 golos, em 147 encontros.

O português bisou no fim de semana na receção ao Getafe, que os merengues bateram por 3-1, também com um tento de Bale, enquanto o Paris Saint-Germain, a caminho do título gaulês, ganhou fora ao Troyes por 2-0, com golos de Di Maria e Nkunku.

No mesmo dia de um jogo que se espera frenético no Parque dos Príncipes, o Liverpool vai, com toda a certeza, carimbar um lugar nos 'quartos' na receção ao FC Porto, o único representante luso, depois de ter goleado no Dragão por 5-0. Mané, autor de um hat-trick, Salah e Firmino materializaram a goleada dos reds, que, mais do que o apuramento, jogam a possibilidade de conseguir uma das maiores goleadas conjuntas da história da competição, algo que os portistas tentarão evitar.

Para quarta-feira, o grande jogo está marcado para um dos maiores palcos do futebol europeu, o Estádio de Wembley, onde o Tottenham recebe a vice-campeã em título Juventus, depois de uma exibição de grande categoria em Turim. Os ingleses pagaram caro erros iniciais e perdiam aos nove minutos por 2-0, selado pelo argentino Gonzalo Higuáin, mas, como enorme personalidade e categoria, os spurs chegaram ao 2-2, com tentos de Harry Kane e do dinamarquês Christian Eriksen. Pelo meio, sobre o final da primeira parte, com 2-1, Higuaín teve a oportunidade de recolocar a Juve a vencer por dois golos, mas falhou um segundo penálti.

Em Wembley, os ingleses partem, assim, na frente para chegar aos quartos de final, pela primeira vez desde 2010/11, então após superarem o Milan nos "oitavos" (1-0 fora e 0-0 em casa).

Quanto ao outro encontro, cumprir-se-á calendário em Manchester, onde o City recebe o Basileia com o apuramento conquistado, depois do 4-0 na Suíça, selado com um bis de Gündogan, um tento do português Bernardo Silva e outro de Aguero. Os citizens, que já venceram a Taça da Liga inglesa e têm a Premier League mais do que bem encaminhada, chegaram pela última vez aos 'quartos' há dois anos.

A segunda metade da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões joga-se a 13 e 14 de março, com os jogos Manchester United-Sevilha e Roma-Shakhtar Donetsk, no primeiro dia, e Barcelona-Chelsea e Besiktas-Bayern Munique, no segundo.