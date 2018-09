Benfica entra na Champions a perder frente a Bayern com Renato em grande

Médio português foi titular na Luz e esteve nos dois golos

O Benfica não foi feliz na estreia na presente edição da Liga dos Campeões. O Bayern saiu da Luz com uma vitória por 0-2, com golos de Lewandowsi, na primeira parte, e Renato Sanches, que foi titular, no segundo tempo.

As águias entraram no jogo com vontade de surpreender o Bayern, mas foi o campeão alemão que marcou logo aos 10 minutos, por Lewandowski, numa jogada em que Renato Sanches teve um papel importante. Com o Benfica a tentar chegar ao empate - Neuer evitou o golo por duas vezes - destaque também para várias intervenções de Vlachodimos que adiaram o segundo golo dos alemães para a segunda parte.

No regresso do intervalo, sem alterações nas duas equipas, o Bayern entrou mais dominador, não deixando o Benfica chegar perto da baliza de Neuer. A intenção dos alemães era clara, fazer um segundo golo e arrumar a partida. E isso aconteceu aos 54 minutos e por um intérprete bem conhecido na Luz. Renato Sanches recuperou uma bola junto à grande área, correu com ela, superando vários adversários encarnados, e depois ainda foi concluir o lance já dentro da pequena área. O jovem internacional português não festejou e ainda recebeu aplausos, e muitos, dos adeptos presentes na Luz.

Com mais de 30 minutos para jogar, o Bayern controlou o resto da partida, não deixando o Benfica sonhar com a recuperação. Neuer foi chamado a intervir um par de vezes, mas os alemães também podiam ter voltado a marcar perto do final da partida.

Com este resultado, o Bayern soma três pontos, e junta-se a Ajax na liderança do Grupo E. Benfica e AEK, com derrotas, ficam com zero pontos.