Benfica empata com Ajax e complica ainda mais a Champions

O Benfica abriu o marcador aos 29 minutos, por intermédio de Jonas. O Ajax empatou à passagem da hora jogo

O Benfica não foi além de uma igualdade (1-1) na receção ao Ajax e ao cabo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões soma quatro pontos, segue no terceiro lugar e tem em risco a continuidade na prova. O líder do grupo é o Bayern, com 10 pontos, mais dois do que o Ajax, segundo classificado. O AEK continua sem pontos.

O brasileiro Jonas, que não marcava para a Champions desde 16 de fevereiro de 2016, deu vantagem aos encarnados, aos 29 minutos, mas, na segunda parte, aos 61, o sérvio Dusan Tadic restabeleceu a igualdade.

No outro jogo do grupo E, o Bayern Munique venceu em casa o AEK Atenas por 2-0, isolando-se na frente. Posto isto, na próxima jornada o Benfica necessita de vencer em Munique, casa do Bayern, para poder manter-se corrida por um lugar nos oitavos de final.