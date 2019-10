Bayern festejou cabazada com banquete e até houve uma ovação em pé

A festa do Bayern estendeu-se do relvado até a um banquete

Clube de Munique rejubilou com o triunfo e Gnabry, autor de quatro golos, foi o último a ter autorização para entrar na sala de jantar.

Ganhar em Londres teve um significado especial para o Bayern Munique, porque costuma dar-se mal quando defronta clubes ingleses em Inglaterra. Desta vez, contudo, deu um cabaz ao Tottenham e a euforia instalou-se. No final da partida, o triunfo foi comemorado com um lauto banquete no hotel onde a equipa se encontrava instalada. A história, contada pelo "Daily Mirror", abre a narrativa com um interessante tom de acidez britânico, referindo que até o habitualmente circunspecto Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, estava, "sem surpresa, em modo rejubilante".

Outra nota realçada pelos ingleses nesta espécie de vingança alemã prende-se com a exaltação do facto de Gnabry, autor de quatro dos sete golos dos bávaros, ser um ex-Arsenal, rival do Tottenham.

Numa referência dupla, tanto ao resultado como à festarola, o jornal "Suddeutsche Zeitung" titulou: "Oktoberfest em Londres" (trata-se da festa de outono da Baviera, com romarias, desfiles de trajes típicos e muita cerveja, que está a decorrer desde 21 de setembro e dura até domingo). A euforia, para além dos números, também é explicada com a resposta dada numa fase de transição/reconstrução por que passa a equipa após as saídas de Arjen Robben e Franck Ribéry, duas lendas do clube.

Rummenigge discursou no jantar, em que participaram jogadores, técnicos, dirigentes, familiares e até alguns adeptos. Como seria de esperar, tinha elogios em carteira: "Hoje testemunhámos um dia memorável, a nossa equipa fez história! Gostaria de dar os parabéns à equipa técnica e ao Niko [Kovac, treinador principal]. Foi inacreditável o que experienciámos."

Seguiu-se a referência histórica. "Entrámos a perder 1-0, como dizem os ingleses que nos acontece sempre que jogamos cá, mas então fizemos um jogo incrível. Vencemos por 7-2 um adversário que chegou à final da Liga dos Campeões na época passada."

Embalado, prosseguiu. "Muitas vezes fazem comparações entre a Bundesliga [liga alemã] e a Premier League [inglesa]. Desta vez, provámos de forma inequívoca que pelo menos o Bayern Munique é capaz de bater qualquer equipa "top class" da Premier League."

Aplausos em pé para Gnabry

O extremo Gnabry, alemão de origem marfinense que aos 16 anos se mudou para Londres e acabou a formação no Arsenal, sendo resgatado pelo Bayern há dois anos, foi o herói da noite. Aos 24 anos, cumpre a segunda época no clube e cada vez vai sendo mais importante. Até à noite mágica com o Tottenham, nunca tinha demonstrado uma veia goleadora extraordinária; na época, passada fez 13 golos em 42 jogos. Esta temporada tem cinco e, de um vez, assinou quatro na segunda parte!

À chegada à sala onde teve lugar o banquete, foi impedido de entrar até que todos estivessem nos respetivos lugares. Só depois entrou, em último, para que todos o aplaudissem de pé. "Quatro golos em meio jogo é uma proeza. Estamos confiantes, o rapaz está a ter uma evolução boa", comentou o diretor desportivo, Salihamidzic.

O recado de Salihamidzic a Kimmich

Apesar do clima de festa, também houve tempo para pelo menos uma questão séria: a resposta dada em campo por Joshua Kimmich ao aviso/ameaça que lhe tinha endereçado o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic, também ele uma velha glória do Bayern, tal como o CEO, Rummenigge, ou o presidente, Uli Hoeness.

No final do jogo com o Paderborn, que o Bayern venceu sem jogar bem no fim de semana, o internacional Kimmich criticou publicamente as recentes exibições da equipa. Salihamidzic não gostou do atrevimento e antes do jogo com o Tottenham deu-lhe o recado: "Se abrires a porta, tens de seguir em frente!"

Ontem questionado sobre a atitude de Kimmich, que, aos 24 anos, é tido como um dos imprescindíveis do Bayern e até marcou um dos golos ao Tottenham, Salihamidzic não se pôs de parte. "Ele deu a resposta certa. Ele quer ganhar todos os jogos e os grandes títulos", rematou a questão.