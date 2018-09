Bayern e Hummels reagem aos aplausos da Luz para Renato Sanches

Médio português marcou na vitória do Bayern sobre o Benfica e foi aplaudido pelos adeptos encarnados.

Depois de Niko Kovac admitir ter ficado sensibilizado com os aplausos do Estádio da Luz para Renato Sanches no momento do golo do médio português contra o Benfica, foi a vez de Mats Hummels e do próprio Bayern reagirem nas redes sociais.

"Adoro quando um estádio faz isto. Enorme respeito pelos adeptos do Benfica", escreveu o internacional alemão, na sua conta do Twitter, rede social também utilizada pelo clube bávaro para comentar a demonstração de carinho dos benfiquistas para com o jogador.

"Aplausos de todo o estádio! Respeito, adeptos do Benfica!", destacou o Bayern.

O campeão alemão bateu as águias por 2-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.