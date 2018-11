Barcelona é a primeira equipa com os dois pés nos oitavos e já há três eliminadas

Catalães empataram em Milão, mas seguem em frente.

O Barcelona é a primeira equipa apurada para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os catalães, que empataram esta terça-feira em Milão frente ao Inter (1-1), somam agora dez pontos, os mesmos do FC Porto. Os dragões ficam garantidos com mais um empate, mas até podem seguir em frente com a pontuação que já alcançaram.

Bem encaminhados, mas não tão seguros estão Atlético de Madrid e Dortmund, que partilham o primeiro lugar no grupo A com nove pontos, só que ainda estão ao alcance do Brugge. O Mónaco, por sua vez, é uma das três equipas que já disseram adeus à liga milionária. Para além dos monegascos, que ainda não venceram com Thierry Henry, também Lokomotiv - a presa do FC Porto esta terça-feira - e PSV estão já eliminados.

Confusão total no grupo C, após os resultados desta quarta jornada: o Estrela Vermelha bateu o Liverpool, por 2-0, e Nápoles e PSG empataram 1-1. Liverpool e Nápoles estão com seis pontos, PSG com cinco e Estrela Vermelha com quatro, ou seja, todos na corrida para as duas últimas rondas.