Antero Henrique: "Neymar é o melhor jogador do mundo"

Diretor desportivo do PSG comenta a ausência do brasileiro frente ao Real Madrid.

Neymar é a grande baixa do PSG para o jogo com o Real Madrid, da segunda mão dos oitavos de final da Champions. Antero Henrique, diretor desportivo do clube francês, lamenta a ausência do craque brasileiro, a quem deixa um enorme elogio. "Claro que não é positivo. No campo é o melhor jogador do mundo e ajuda-nos de forma fantástica. Mas Neymar também nos pode ajudar desde fora. Pelo seu espírito, pela relação com os jogadores e adeptos. Terça-feira sentiremos que está connosco", referiu o português numa entrevista ao jornal "L'Equipe".

"A lesão não é grave, não é um drama. É certo que surge num momento mau, antes do jogo com o Real Madrid. Óbvio que preferíamos jogar esta partida com ele, mas os companheiros vão fazer tudo por ele e pelo clube, garantiu Antero Henrique.