Ânimos quentes no balneário do PSG: murros na porta e Neymar de cabeça perdida

Eliminação da Liga dos Campeões volta a deixar mossa no PSG

A eliminação do Paris Saint-Germain às mãos do Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões deixou o clube francês virado do avesso. Segundo a RMC, ninguém está seguro no clube - nem mesmo o dono, Nasser Al-Khelaifi - e até Neymar e Mbappé podem deixar o clube no verão face a novo fracasso na liga milionária, há muito o alvo do PSG.

Foi no final do jogo com os red devils que Khelaifi e Neymar, ainda afastado dos relvados, perderam a cabeça. A decisão do árbitro, que assinalou um penálti a favor do Manchester United nos descontos, foi duramente criticada pelo brasileiro e Neymar terá mesmo tentado entrar no balneário do árbitro, Damir Skomina, mas não chegou a fazê-lo porque o staff do PSG travou-o a tempo.

Já Al-Khelaifi, conhecido pela sua postura calma, também não escondeu a frustração e foi visto a dar um murro numa porta já no túnel de acesso aos balneários, pouco antes de manter uma reunião com os jogadores.

Ainda de acordo com a RMC, Neymar pode começar a pensar na sua saída "devido a frustração generalizada", enquanto a posição do xeque será avaliada pelos responsáveis para determinar se há condições para continuar no comando do clube.