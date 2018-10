Alfa Semedo corrige Rúben Dias e dá vitória ao Benfica

Médio lançado na segunda parte marcou o golo da vitória do Benfica sobre o AEK

O Benfica quebrou esta terça-feira uma série negra de oito derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, ao bater o AEK Atenas por 3-2, na Grécia, em partida da segunda jornada da fase de grupos.

Depois da derrota caseira com o Bayern, por 2-0, o Benfica chegou ao 2-0 em apenas 15 minutos. Seferovic abriu as contas na capital grega, aos seis minutos, com Grimaldo a ampliar a vantagem à passagem do quarto de hora. No entanto, ainda antes do intervalo, Rúben Dias foi expulso, deixando a formação de Rui Vitória reduzida a 10 elementos.

O AEK aproveitou da melhor forma a vantagem numérica: aos 53' e 63' Klonaridis marcou, restabelecendo a igualdade no marcador.

O golo do triunfo do Benfica surgiria aos 74', através de Alfa Semedo, lançado aos 62' para o lugar de Pizzi, que rematou de fora da grande área para as redes da baliza dos campeões gregos.

Com este resultado, o Benfica passou a somar três pontos e é terceiro classificado no grupo E da Champions. Bayern e Ajax, que empataram a uma bola em Munique, dividem a liderança, com quatro pontos cada. O AEK não somou qualquer ponto nos dois jogos disputados. Na próxima jornada (23 de outubro), o Benfica desloca-se a Amesterdão para defrontar o Ajax.