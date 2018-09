Ajax estreia-se com estrondo à atenção do Benfica

Vitória clara sobre o AEK por 3-0.

O Ajax venceu esta quarta-feira o AEK por 3-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No jogo entre os dois dos adversários do Benfica no grupo E, foi preciso esperar até à segunda parte para ver golos na Holanda, apesar da superioridade dos holandeses na partida.

Tagliafico, logo a abrir o segundo tempo, colocou o Ajax na frente do marcador, com Van de Beek a ampliar a vantagem holandesa ao minuto 77. Tagliafico, uma dor de cabeça para os gregos, fixou o resultado final em 3-0 já nos descontos com um golaço à entrada da área.

No outro jogo do grupo, Benfica e Bayern entram em campo no Estádio da Luz a partir das 20h00.