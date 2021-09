Inter continua sem ganhar na Liga dos Campeões

A partida na Ucrânia ficou marcada pela arrepiante lesão num joelho do burquinense Lassina Traoré

No Grupo D da Liga dos Campeões, o Inter não conseguiu desfazer o nulo no reduto do Shakhtar e continua sem saber o que é vencer nesta edição da Champions League, depois de há duas semanas ter perdido frente ao Real Madrid (0-1).

Além da ausência de golos, a partida na Ucrânia ficou marcada pela arrepiante lesão num joelho do burquinense Lassina Traoré, avançado da equipa ucraniana, que teve de ser retirado nos instantes iniciais, na sequência de um lance com o lateral holandês dos nerazzurri Denzel Dumfries.