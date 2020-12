O Borussia Monchengladbach perdeu com o Real Madrid (2-0) e ficou dependente do resultado do jogo entre Inter e Shakhtar para saber se passava aos oitavos de final da Champions. Os últimos segundos do encontro de Milão foram acompanhados via tablet e, no final, a festa foi de arromba. Veja o vídeo no "tweet" abaixo.