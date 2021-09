Herrera esteve do outro lado, mas admitiu no final: "Foi um jogo muito especial"

Declarações do médio mexicano, no final do Atlético de Madrid-FC Porto (0-0)

Jogo: "Foi um jogo mutio especial, foi bonito defrontar os meus ex-companheiros, também a equipa técnica. Creio que fiz um bom jogo, hoje. Temos que melhorar algumas coisas e seguir em frente. Foi o início, falta muito, num grupo que não está fácil para ninguém. Há que trabalhar e seguir em frente."

Começar com vitória: "É sempre importante começar com uma vitória. Não conseguimos. Há que trabalhar."

Carinho pelo FC Porto: "Sim, troquei camisolas com vários companheiros. Guardo muito carinho e apreço por jogadores e pelo staff."