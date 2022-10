Henry sai em defesa de Xavi: "Se o Barcelona tivesse outro treinador, seria pior"

Pela segunda temporada consecutiva, o Barcelona não conseguiu passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas Thierry Henry rejeita atribuir culpas ao técnico espanhol.

O Barcelona foi ontem eliminado da Liga dos Campeões, pela segunda temporada consecutiva, na fase de grupos.

A derrota caseira por 0-3 diante do Bayern, aliada ao triunfo do Inter (4-0) contra os checos do Viktoria Plzen, ditaram a despedida precoce dos catalães da prova milionária, mas Thierry Henry, antigo jogador blaugrana, recusar atirar culpas para cima de Xavi.

"Ao final de contas, os resultados são o que conta, deu para ver isso recentemente em Inglaterra, com o despedimento de Steven Gerrard [no Aston Villa]. Mas, atualmente, se o Barcelona tivesse outro treinador, o vulcão iria entrar em erupção. Seria pior do que agora", apontou o antigo internacional francês, em direto para a CBS.

Henry destacou uma oportunidade desperdiçada por Lewandowski no primeiro jogo com o Bayern, em Munique - derrota por 0-2 - e um lance controverso com o Inter para defender que a prestação global do Barcelona nesta edição da Champions não merecia um desfecho tão amargo, reforçando o seu apoio a Xavi.

"Na Liga, eles estão em segundo. Mas hey, vão sempre julgar-te quando és treinador do Barça. Quando és treinador nunca tens tempo e o Barcelona apostou tudo na Liga dos Campeões, precisa desse dinheiro...", refletiu o comentador, em jeito de conclusão.