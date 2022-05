Henderson: "Não há nada maior do que uma final contra o Real Madrid"

Capitão do Liverpool fez a antevisão ao jogo decisivo da Liga dos Campeões, diante do rival merengue, marcado para o próximo sábado

Jordan Henderson destacou a importância do momento para o Liverpool, que jogará no próximo sábado a final da Liga dos Campeões, em Paris. Para o capitão dos reds, não há nada superior a defrontar o Real Madrid no jogo que termina a época europeia.

"Não há nada maior do que uma final contra o Real Madrid. Temos de estar a 100% se quisermos ganhar. Não quero saber o que acontece depois, não quero pensar se tem sido uma boa época ou não. O foco é a Liga dos Campeões", explicou, em declarações aos jornalistas.

Mesmo depois de não ter conseguido conquistar a Premier League, Henderson garante: não há nada mais que o Liverpool pudesse ter feito durante a temporada.

"Não podíamos ter feito mais. Desde o início que temos tido a mentalidade de lutar por todos os títulos, esta época não podíamos ter feito mais. Temos estado a um nível muito elevado e competindo por tudo até ao último minuto. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar este troféu", referiu.