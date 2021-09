Haller, avançado do Ajax, marcou quatro golos ao Sporting na goleada (5-1) para a Liga dos Campeões e a UEFA divulgou o momento em que pediu a bola ao árbitro. "Posso ficar com a bola?", questionou. Visivelmente feliz, lá disse: "Se quiser ficar com ela não há problema". Mas Haller levou-a mesmo para casa. Veja o momento no tweet abaixo.