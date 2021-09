Haaland marca e Dortmund bate Besiktas no grupo do Sporting

Equipa alemã venceu por 2-1 em Istambul. Na segunda jornada, recebe os leões.

O Borussia Dortmund entrou com o pé direito na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, ao vencer no reduto do Besiktas, por 2-1, em partida do Grupo C, que também integra o Sporting.

Em Istambul, o jovem inglês Bellingham abriu as contas aos 20 minutos, assistindo, já aos 45+3', o inevitável Erling Haaland para o 2-0.

Na compensação, já para lá dos 90', Francisco Montero reduziu para a equipa turca e fixou o resultado final.

Na próxima jornada, o Dortmund recebe o Sporting, a 28 de setembro, enquanto o Besiktas desloca-se a Amesterdão para defrontar o Ajax.