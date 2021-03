Haaland ganha a Sérgio Oliveira e é eleito jogador da semana da Liga dos Campeões

Médio do FC Porto era um dos candidatos, tal como Fabinho, médio do Liverpool, e Keylor Navas, guarda-redes do PSG.

O avançado do Borussia Dortmund, Erling Haaland, foi eleito, pela UEFA, jogador da semana da Liga dos Campeões.

Ao marcar os dois golos do empate, em casa, com o Sevilha, que permitiram ao Borussia qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões (na primeira mão os alemães ganharam por 3-2 em Espanha), o internacional norueguês, de 20 anos, foi considerado o melhor jogador da semana.

Haaland superou assim a concorrência de Sérgio Oliveira, que também bisou pelo FC Porto, em Turim, contra a Juventus, de Fabinho, médio do Liverpool que contribuiu para o triunfo por 2-0 sobre o Leipzig, e de Keylor Navas, guarda-redes do PSG, que participou no empate caseiro a um golo com o Barcelona.