Haaland falha treino do Dortmund, bem como Raphael Guerreiro

Treino do Dortmund

O Dortmund recebe o Sporting, na segunda jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira

A imprensa alemã dá conta esta segunda-feira, véspera do Dortmund-Sporting, que Haaland não marcou presença na fase inicial do treino - aberta à comunicação social -, bem como Mats Hummels, Axel Witsel, Manuel Akanji e ainda o internacional português Raphael Guerreiro.

À imagem do avançado norueguês, Marcos Reus foi dado como estando em dúvida para o jogo com o Sporting, mas a verdade é que participou no treino desta segunda-feira.