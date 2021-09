Haaland em dúvida para o Dortmund-Sporting

Marco Reus também falhou o jogo deste sábado

A imprensa alemã explica este sábado que a lesão muscular que afastou Haaland do jogo do Dortmund em casa do M'Gladbach, a contar paraa sexta jornada da Bundesliga, pode também tirar o avançado norueguês da receção ao Sporting, esta terça-feira, na segunda ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões

Marco Reus também falhou o jogo deste sábado (lesão no joelho) mas deverá recuperar a tempo do jogo com os leões.