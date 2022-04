Guardiola vai "aplicar" estratégia "incrível" contra o Atlético: "Jogaremos com 12..."

Manchester City defronta o Atlético nos "quartos" da Champions.

Conhecido por esmiuçar ações do adversário, Pep Guardiola assumiu, sob ironia em resposta a uma questão sobre se pensava muito sobre jogos na Champions, que definirá uma estratégia distinta ante o Atlético em comparação com outros rivais.

"Na Champions, penso demais, crio novas táticas e novas ideias e, amanhã, vamos ver uma nova. Jogaremos com 12 [risos]", principiou o técnico "Seria aborrecido se fosse sempre da mesma forma, contra adversários que têm formas diferentes de jogar. Se pensam que jogo da mesma maneira com o Atlético do que com o Liverpool... Os momentos do Liverpool são completamente diferentes dos do Atlético, porque os jogadores são diferentes", afirmou o técnico espanhol, à Imprensa.

Pep Guardiola, questionado sobre um eventual "anti-jogo" praticado pelo Atlético na eliminatória dos quartos de final da Champions, disse entender essa forma de estratégia para defender o resultado caso este seja favorável ao rival.

"Temos de defender a nossa posição. É parte do jogo. Não vou julgar. O que é jogar feio? A minha equipa ganhou em Old Trafford, por 1-0, e o Bernardo Silva perdeu cinco minutos num canto. Não é feio... Nunca julgo os oponentes", juntou o treinador.

Manchester City e Atlético enfrentam-se, esta terça-feira, no primeiro jogo dos "quartos" da Liga dos Campeões, no Estádio Etihad, a partir das 20 horas.