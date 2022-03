Guardiola: "Tal como o Simeone, eu também gosto de contra-atacar"

O técnico do Manchester City reagiu, em conferência de Imprensa, ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, onde os citizens vão defrontar o Atlético de Madrid

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, antecipou o duelo com o Atlético de Madrid a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões e admitiu que a sua equipa terá dificuldades em impor o seu estilo de jogo e dominar a eliminatória. "Eles jogam para vencer e nós também. Sabemos que será difícil impormos o nosso jogo, porque eles são bons nisso. Temos de ser espertos e esperar pelo melhor momento", sublinhou.

O técnico catalão aproveitou para elogiar o trabalho que os colchoneros fizeram frente ao Manchester United (deixaram os red devils pelo caminho, depois de uma vitória por 1-0 em Old Trafford) e destacou que os comandados de Diego "El Cholo" Simeone tanto podem "defender com as linhas muito baixas", como, de repente, começam a "pressionar alto". Sobre as comparações entre os estilos de ambos os treinadores, Pep reconheceu que "gosto de contra-atacar, tal como o Simeone. São duas formações que sofrem poucos golos e que concedem poucas oportunidades aos adversários", acrescentou.

Guardiola lamentou ainda o facto de jogar a segunda mão fora de casa, no Wanda Metropolitano, confessando que isso pode complicar ainda mais a tarefa do City.

Recorde-se que Manchester City e Atlético de Madrid têm encontro marcado para dia 5 de abril, no Etihad Stadium, naquela que será a partida referente à primeira mão. A segunda parte da eliminatória está agendada para dia 13 do mesmo mês, no reduto dos rojiblancos. O vencedor deste confronto terá pela frente Real Madrid ou Chelsea nas meias-finais da prova milionária. A final da 67ª edição da competição mais prestigiada de clubes da UEFA disputa-se no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris.