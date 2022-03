Guardiola sobre o Sporting: "No futebol tudo pode acontecer, nada está decidido"

Guardiola considera que a goleada da primeira mão não "demonstra a diferença real entre as duas equipas"

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou esta terça-feira que a eliminatória com o Sporting, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, "não está decidida" e garantiu que vai apresentar "a melhor equipa possível".

"Conseguimos um resultado incrível na primeira mão. Começamos o jogo de amanhã [quarta-feira] com uma vantagem de cinco golos, mas no futebol tudo pode acontecer. Nada está decidido. Há dias maus, há cartões vermelhos, tudo é possível. Vamos apresentar a melhor equipa possível", afirmou Pep Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sporting.

O técnico espanhol considerou que o resultado da primeira mão (5-0) não "demonstra a diferença real entre as duas equipas" e enalteceu a qualidade do emblema leonino e do técnico Rúben Amorim.

"Os jogadores do Sporting vão querer jogar bem, vão querer deixar uma boa imagem e temos que estar preparados. Não podemos fazer coisas estúpidas e criar problemas para nós. É um clube que se meteu na luta entre Benfica e FC Porto em Portugal. Tem um excelente treinador e tenho muito respeito pelo trabalho que estão a fazer", disse.

Pep Guardiola, que está a cumprir a sexta temporada nos citizens, revelou que tem apenas três defesas disponíveis para o duelo com o Sporting e admitiu poupar o médio belga Kevin de Bruyne, que está em risco de castigo.

O treinador de 51 anos abordou ainda a situação de Oleksandr Zinchenko e garantiu que o médio está preparado para jogar, apesar do período difícil que está a viver com a invasão da Rússia à Ucrânia.

"Não é um período fácil para ele. Nada fácil mesmo. Mas, está pronto a jogar", disse Guardiola, acrescentado que o jogador ucraniano poderá mesmo ser titular frente ao Sporting.