Guardiola reflete sobre a Champions: "O FC Porto tem de ganhar todas as semanas"

Treinador do Manchester City alerta para o crescente nível de dificuldade da prova milionária.

O Manchester City defronta esta terça-feira o Olympiacos, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e, em caso de vitória, dará um importante passo rumo ao apuramento para os oitavos de final da prova.

Contudo, mesmo com dois triunfos nos dois jogos já disputados - sobre FC Porto e Marselha -, Pep Guardiola assume uma postura cautelosa e alerta para as crescentes dificuldades enfrentadas pelos clubes na prova, lembrando a exigência interna de clubes como os dragões ou o Olympiacos, campeões em Portugal e na Grécia, respetivamente.

"É difícil, mas as pessoas não acreditam. Com a pandemia, a situação ainda é mais incerta com todos os clubes. Não importa onde jogas, tens sempre de jogar bem para vencer, em casa também. É uma competição traiçoeira e, por esse motivo, estou encantado com o que já conseguimos fazer até agora. Não podemos perder esta oportunidade de ficar numa posição em que um pequeno passo chega para nos deixar entre as 16 melhores equipas da Europa", começou por referir o treinador do City, em conferência de imprensa. E prosseguiu:

"As pessoas dizem que é fácil, mas tudo pode acontecer. O FC Porto tem de vencer todas as semanas, o Olympiacos é igual. Esta mentalidade também passa para as competições europeias. Por isso é que é sempre difícil. Temos de aproveitar esta grande oportunidade", concluiu Guardiola.

O Manchester City soma seis pontos em dois jogos e ocupa o primeiro lugar do grupo C da Champions.